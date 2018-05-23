تجديد حبس 6 متهمين من "ألتراس أهلاوي"

23 مايو 2018 - 09:49 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"، 15 يومًا على خلفية التحقيقات؛ فى أحداث الشغب التي وقعت في أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني بإستاد القاهرة.

وضمت قائمة المتهمين، كلًا من "عبدالله صلاح "عابدينو" وكريم ديزل وفادي عصام وعلاء الصعيدي وريمون رأفت وأحمد الشرفا".

وحضر عدد من أهالي وأصدقاء المتهمين، وسمحت لهم النيابة بزيارتهم. ووجهت النيابة إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

كان عدد من أعضاء الرابطة انتقلوا إلى مدرج يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، إذ دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.



