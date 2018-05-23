"الخارجية" تكشف عن الدبلوماسي صاحب واقعة تهريب الآثار

23 مايو 2018 - 10:44 م

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اكتشاف الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا ليست جديدة وأنها تعود إلى 9 مارس الماضى، مشيرا إلى أنه تم الإعلان في الصحف الإيطالية عن تفاصيل العثور على الآثار المصرية المهربة داخل حاوية دبلوماسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم» أن الحاوية الدبلوماسية لشخص إيطالى، وأنها خرجت من ميناء الإسكندرية، موضحا أنه تم ضبط أكثر من 100 قطعة أثرية مصرية في أحد الموانئ بإيطاليا.

وأوضح، أنه تم تكليف السفارة المصرية في إيطاليا بمتابعة الواقعة وتقديم تقرير عن تفاصيل الواقعة، ولم يتم الإفصاح عن تلك التفاصيل نظرا للتحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل عن كافة التفاصيل.

كانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.