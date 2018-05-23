  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:46 م
بحث متقدم
المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

"الخارجية" تكشف عن الدبلوماسي صاحب واقعة تهريب الآثار

السعودية

السعودية تطبق قرارًا تاريخيًا الخميس المقبل

فايز السراج

تفاصيل زيارة «السراج» السرية إلى القاهرة

مترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر

تميم ومن خلفة وافدين مصريين

قرار عاجل من قطر بشأن الوافدين

السيسي وملك الأردن

تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

جامعة الدول العربية

أول قرار حاسم لـ"الدول العربية"ضد دولة نقلت سفارتها للقدس

عمرو الجارحي

وزير المالية: قرارات جديدة لحماية محدودي الدخل

ثورة تونس

الحكومة التونسية تقرر إنهاء عمل هيئة العدالة الانتقالية

قطعة أثرية مضبوطة

بالصور.. إيطاليا تضبط شحنة آثار مصرية مهربة"دبلوماسيًا"

"الخارجية" تكشف عن الدبلوماسي صاحب واقعة تهريب الآثار

آخر الأخبار

المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

المصريون

أخبار متعلقة
#

"قلة أدب".. رد عبد الرحيم على فيديو محرج له

#

السادات كان سيتخلى عن السلطة بإرادته لو استمر حيًا 7 أشهر

#

شاهد.. رد غير متوقع من مدير مدرسة ذبح الساحر

#

شاهد.. أول تعليق لصاحب التكريم بـ"الفوطة"

وزارة الخارجية

ايطاليا

الاثار

دبلوماسي

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اكتشاف الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا ليست جديدة وأنها تعود إلى 9 مارس الماضى، مشيرا إلى أنه تم الإعلان في الصحف الإيطالية عن تفاصيل العثور على الآثار المصرية المهربة داخل حاوية دبلوماسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم» أن الحاوية الدبلوماسية لشخص إيطالى، وأنها خرجت من ميناء الإسكندرية، موضحا أنه تم ضبط أكثر من 100 قطعة أثرية مصرية في أحد الموانئ بإيطاليا.

وأوضح، أنه تم تكليف السفارة المصرية في إيطاليا بمتابعة الواقعة وتقديم تقرير عن تفاصيل الواقعة، ولم يتم الإفصاح عن تلك التفاصيل نظرا للتحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل عن كافة التفاصيل.

كانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» إعدام 5 أشخاص والمؤبد بحق 2 آخرين في المنيا
» "ريهام سعيد" تطالب برفع قرار منعها من السفر
» حقيقة اختطاف طائرة إماراتية فوق إيران
» رسميًا.. عبد الله السعيد ينتقل لأهلي جدة السعودي
» وفاء عامر تطرد شقيقتها آيتن من المنزل
» سيدة تقتل حبيبها بمادة كاوية انتقامًا من عشقه أخرى
» "اتنين كفاية"..خطة الحكومة لمواجهة الإنجاب بـ11 محافظة
» النائب العام يحل 40 متهمًا للجنايات فى الاتجار بالبشر
» نصائح هامة للهروب من الصداع فى رمضان
» تقنين أوضاع 52 كنيسة مخالفة في القليوبية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك