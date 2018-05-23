  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:54 ص
بحث متقدم
سد النهضة

هل تُنقذ الخطة «4 ت» مصر من العطش؟

وائل عباس

إسلاميون يُبدون الشماتة في «وائل عباس»

محمد صلاح

مفاجأة بخصوص «صلاح» قبل نهائي الأبطال

الأرز

ارتفاع سعر الأرز.. والتموين: لسنا مسئولين

احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر

بالصور.. احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر

خالد مشعل

مشعل: «صفقة القرن» ستفشل تحت أقدامنا

أبو إسماعيل يترافع عن نفسه في حصار محكمة مدينة نصر

«أبو إسماعيل» يدخل في إضراب عن الطعام

شركة مياه الشرب عقب اقتحامها

عشرات الأهالي يقتحمون شركة مياه الشرب بكفر الدوار

الانتخابات العمالية

دلالات عودة الانتخابات العمالية بعد 12 عامًا من التوقف

القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي

موسم الهجوم على الشعراوي

«الخارجية» تكشف عن المتورط في تهريب الآثار لإيطاليا

آخر الأخبار

المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

المصريون

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية ترفض التنديد بمجزرة غزة

#

الأسرة درع مجتمعاتنا .. هل نهدمها بأيدينا؟؟

#

قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية

#

تردد القناة الإسرائيلية التي ستنقل المونديال بـ«المجان»

وزارة الخارجية

ايطاليا

الاثار

دبلوماسي

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اكتشاف الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا ليست جديدة، وأنها تعود إلى 9 مارس الماضى، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في الصحف الإيطالية عن تفاصيل العثور على الآثار المصرية المهربة داخل حاوية دبلوماسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، أن الحاوية الدبلوماسية لشخص إيطالى، وأنها خرجت من ميناء الإسكندرية، موضحًا أنه تم ضبط أكثر من 100 قطعة أثرية مصرية في أحد الموانئ بإيطاليا.

وأوضح أنه تم تكليف السفارة المصرية في إيطاليا بمتابعة الواقعة وتقديم تقرير عن تفاصيل الواقعة، ولم يتم الإفصاح عن تلك التفاصيل؛ نظرًا للتحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل عن كافة التفاصيل.

كانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» غرق سفينة وفقدان 8 أشخاص جراء إعصار «مكونو» باليمن
» قرار عاجل من قطر بشأن الوافدين
» "الخرباوي": الإخوان حاولوا اغتيال "عبدالناصر" 19 مرة
» السعودية تطبق قرارًا تاريخيًا الخميس المقبل
» "سلطان": بعد هذا الأمر.. لا نستحق أفضل مما نحن فيه
» تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن
» بالأرقام.. المترو لا يخسر
» حقيقة اختطاف طائرة إماراتية فوق إيران
» "ريهام سعيد" تطالب برفع قرار منعها من السفر
» حكم كشف المرأة عند طبيب النساء فى نهار رمضان
» إعدام 5 أشخاص والمؤبد بحق 2 آخرين في المنيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"