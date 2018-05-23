مشعل: «صفقة القرن» ستفشل تحت أقدامنا

23 مايو 2018 - 11:44 م

قال خالد مشعل، الرئيس السابق، للمكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن "صفقة القرن" سوف نفشلها تحت "أقدام المجاهدين"، على الرغم من الأزمات المحيطة بمنطقتنا، والظروف التي تمر بها أمتنا.

وطالب مشعل، في تصريحات للصحفيين، عقب كلمة له خلال إفطار نظمته بلدية "سلطان غازي" بإسطنبول، بـ" ترجمة قرارات القمة الإسلامية على أرض الواقع، ومعاقبة كل من يتجرأ على نقل سفارته إلى مدينة القدس".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه، وطالما هنالك إجماع فلسطيني على إفشال صفقة القرن، فسوف نفشلها".

والعام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعكف على إعداد خطة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أطلق عليها إعلامياً اسم "صفقة القرن"، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية.

وسبق للقيادة الفلسطينية أن أعلنت رفضها لما يعرف بـ "لصفقة القرن"، عقب إعلان الرئيس الأمريكي يوم 6 ديسمبر 2017، عن اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.