» "الخرباوي": الإخوان حاولوا اغتيال "عبدالناصر" 19 مرة

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ثروت الخرباوى

نشات الديهى

جمال عبدالناصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، قال إن زينب الغزالي السيدة الأولى لجماعة الإخوان، قالت له أن الإخوان حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 19 محاولة اغتيال.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten "، مساء الأربعاء، أن زينب الغزالي أكدت للخرباوي أن القياديين الإخوانيين محمد بديع ومحمود عزت من الذين قاموا بمحاولة اغتيال عبد الناصر، مطالبًا أنه لا يجب أن تسقط جرائم الإخوان بالتقادم.


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