ارتفاع سعر الأرز.. والتموين: لسنا مسئولين

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تموين

ارتفاع جنوني في أسعار الأرز شهدته الأسواق المصرية خلال شهر رمضان المبارك، حتى وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ما أثقل كاهل المصريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه السلعة في وجباتهم اليومية.

هذا الارتفاع غير المسبوق ربطه البعض بتقليص وزارة الري المساحات المخصصة لزرع الأرز خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن لجوء المواطنين إلى الشراء والتخزين أدى إلى شح الأرز في الأسواق وبالتالي ارتفاع سعره.

ونفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، مسئولية الوزارة عن ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق، "خاصة وأنه لا يمكن ضبط الأسعار بأي حال من الأحوال، بعد انتهت التعريفة الإلزامية التي كانت تلزم بها الحكومة التجار في عملية الشراء منذ سنوات طويلة، ومن ثم فإن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ليست مسئوليتها على الإطلاق، وهو متروك للتجار، ومن حق الزبون أن يذهب لمن يبيع له بسعر أفضل".

وأضاف رمضان: "وزارة التموين مسئولة بشكل كبير عن توفر الأرز في الأسواق المصرية، وهذا حاصل بالفعل، وهناك وفرة في الأسواق بسلعة الأرز بمختلف أنواعه، وهو الأمر الهام بالنسبة للوزارة، إذ لم تصل شكاوى رسمية حتى الآن بوجود نقص المعروض من الأرز في الأسواق".

وتابع: "أما فيما يخص ارتفاع سعر الأزر، فهو أمر لا يمكن لوزارة التموين التحكم فيه كما تم الإشارة من قبل، وستواصل الوزارة توفير كميات من الأرز خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على خفض السعر".

من جهته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، إن "سعر الأرز ليس كما يشاع انه تخطى حاجز الـ15 جنيه، وإنما يتراوح ما ب 7 إلى 8 جنيهات فقط، إلا أنه مع ذلك هناك مشكلة رئيسية في عدم التنسيق بين وزارت الري والزراعة والتموين، فيما يخص المساحات المحددة لزراعة الأرز فيما بعد، وهو الأمر الذي سينتج عنه مشكلة مع الوقت، مع شح المعروض في الأسواق، وحالة التخزين الواسعة التي يقوم بها الموزعون والتجار للسلعة، في محاولة للتربح منها بعد ذلك".

وأضاف شحاتة: "الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع مخيفًا في الأسواق في أسعار الأرز نتيجة التنسيق الذي تم بين الوزارات، وإعلان وزارة الري والموارد المائية القرار منفردة بتحديد مساحات الأرز، في الوقت الذي كان فيه من المفترض التعاون مع وزارات الزراعة المسئولة عن الأمر، إلى جانب وزارة التموين المسئولة عن التوزيع في الأسواق، للحفاظ على ثبات سعر البيع، وإحداث التوازن في الأسواق، ومن ثم ارتفاع السعر بشكل جنوني".


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