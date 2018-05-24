مفاجأة بخصوص «صلاح» قبل نهائي الأبطال

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كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن مفاجأة بخصوص نجم منتخب مصر محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي، وأيقونة فريق ليفربول، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة الأوكرانية "كييف"، في المباراة المقرر إقامتها 25 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية "أن النجم المصري صاحب الـ25 عاماً متمسك بصيام شهر رمضان، كما أنه يصر على مواصلة الصيام حتى يوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل أمام ريال مدريد، وذلك لأن شهر رمضان يمثل رمزية كبيرة لجميع المسلمين حول العالم، فهم يمتنعون عن تناول الأكل والشراب من الفجر وحتى المغرب".

وتابعت "أن صلاح سوف يقوم بذبح ثلاث عجول قبل مباراة النهائي المرتقبة أمام ريال مدريد، من أجل الحصول على المباركة الربانية قبل تلك المواجهة".

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات عن النجم المصري قائلاً : "الصيام لن يؤثر علي إطلاقاً، ومباراتنا أمام ريال مدريد مثل أي مباراة أخرى نخوضها، ولن أضع على كاهلي أية ضغوط حتى أظهر على أفضل مستوى طوال هذا اللقاء".


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