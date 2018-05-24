» غرق سفينة وفقدان 8 أشخاص جراء إعصار «مكونو» باليمن

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غرق سفينة (أرشيفية)

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اليمن

غرق سفينة

إعصار مكونو

سقطرى

أعلن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كافين أمس، الأربعاء، عن غرق سفينة وفقدان 8 أشخاص جراء إعصار "مكونو" الذي ضرب جزيرة أرخبيل سقطرى.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن "كافين"، قوله إن العاصفة المدارية "مكونو"، تسببت في غرق سفينة محملة بالمواد الغذائية شرقي عاصمة سقطرى "حديبو"، وفقدان 4 من طاقمها.

وأضاف: "أدى ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار الغزيرة، إلى جنوح سفينتين أيضًا، على شواطئ الجزيرة، فيما جرفت السيول 4 مواطنين".

وأشار إلى أنه تم إجلاء أكثر من 30 أسرة من الأماكن القريبة من الشاطئ، أو تلك الواقعة على مجرى السيول، إلى أماكن أكثر أماناً في مدينتي "حديبو" و"قلنسية".

وبين أن عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الأسر المتضررة والتي هدمت منازلها لا زالت مستمرة، حتى الساعة 20.30 تج.

وفي وقت سابق اليوم، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من "تأثيرات خطيرة" لإعصار "مكونو" المداري، على محافظات: أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن.



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