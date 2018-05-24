  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:29 ص
بحث متقدم
جوزيه

مفاجأة .. جوزيه يستعد لتسلم القيادة الفنية لـ"الأهلي"

الآثار المهربة

كشف 3 مفاجآت جديدة عن الآثار المهربة لإيطاليا

صلاح

أول رد من صلاح على حملات السخرية من زوجته

صلاح و رونالدو

رونالدو عن صلاح: إنه أقصر مني في الطول وسنرى من سيفوز

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: الإخوان حاولوا اغتيال عبدالناصر 19 مرة

احمد موسي

أحمد موسى عن "عباس": كل اللي كسر كوباية هيدفع ثمنها"

طقس حار

الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة

ضحية الاسانسير

زوج ضحية الأسانسير:الإهمال موجود في المستشفى بنسبة 100%

سد النهضة

هل تُنقذ الخطة «4 ت» مصر من العطش؟

وائل عباس

إسلاميون يُبدون الشماتة في «وائل عباس»

رونالدو عن صلاح: إنه أقصر مني في الطول وسنرى من سيفوز

الرياضة

صلاح و رونالدو
صلاح و رونالدو

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعرف على المسلسلات المفضلة لمحمد صلاح

#

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

#

خاشقجي : الأسلم الصيام عن تويتر..لهذا السبب

#

أول تعليق لـ"صلاح" بعد فوزه بأفضل لاعب

استنكر البرتغالي كريستيانو رونالدو - نجم فريق ريال مدريد - محاولة البعض عقد مقارنة بينه وبين نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي .

وقال "رونالدو" في تصريحات لـ"BT sport" : "لا يوجد تشابه بيني وبين محمد صلاح ، فهو يلعب بالقدم اليسرى وأنا ألعب باليمنى .. أنا طويل وهو أقصر مني .. أنا ألعب برأسي كثيرًا .. نحن مختلفين في كل شيء ".

وأضاف: "البعض يريدون مقارنتي بأي لاعب .. لكنني مختلف تمامًا عن أي لاعب .. ومع ذلك أقول إن صلاح قدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا .. لكننا سوف نرى من سيفوز في مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد: القاهرة ستشهد أمطارًا يوم الجمعة
» الداخلية العراقية: تم التصدي لانتحاري يرتدي حزاما ناسفا لتفجير نفسه بالعاصمة
» ارتفاع عدد المفقودين لـ17 شخصا في "إعصار "سقطري"
» مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في انفجار ضخم بـ"إسبانيا"
» غرق سفينة وفقدان 8 أشخاص جراء إعصار «مكونو» باليمن
» قرار عاجل من قطر بشأن الوافدين
» "الخرباوي": الإخوان حاولوا اغتيال "عبدالناصر" 19 مرة
» السعودية تطبق قرارًا تاريخيًا الخميس المقبل
» "سلطان": بعد هذا الأمر.. لا نستحق أفضل مما نحن فيه
» تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن
» بالأرقام.. المترو لا يخسر

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"