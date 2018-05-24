مفاجأة .. جوزيه يستعد لتسلم القيادة الفنية لـ"الأهلي"

24 مايو 2018 - 07:25 ص

كشف الإعلامي إسلام الشاطر - مقدم برنامج "اكسترا تايم" - عن وجود تفكير قوي داخل إدارة النادي الأهلي لإعادة المدرب الأسطوري مانويل جوزيه إلى القيادة الفنية للأهلي .



قال "الشاطر" في برنامجه المذاع على قناة "اكسترا نيوز" : "أنا قريب من بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي وقريب أيضًا من مانويل جوزيه .. هناك تفكير داخل الإدارة للاستعانة به .. والرجل رفض أن يكون مديرًا فنيا وإنما طالب بإشراف كامل على كرة القدم في النادي الأهلي .. وهذا بالمناسبة ما كان يحدث حينما كان جوزيه يقود الأهلي في فترات سابقة ".



وأضاف : "جوزيه على استعداد لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على اسم وتاريخ النادي الأهلي .. والإدارة تفكر فيه .. البعض قد يقول إنه كبر في السن لكن جوزيه مخه يزن بلادًا .. وقابلت الرجل قبل أسبوعين ولن أصف لكم طريقة تفكيره ".



وتابع : "هذا الأمر مجرد تفكير قد يحدث وقد لا يحدث لكن هناك اتجاه قوي للاستعانة به".



