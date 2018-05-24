» رامز جلال يعتذر لشقيقه "ياسر" .. لماذا؟

24 مايو 2018 - 08:11 ص

تقدم رامز جلال - مقدم برنامج المقالب (رامز تحت الصفر ) - باعتذار إلى شقيقه ياسر جلال بعد أن قام أمس بتنفيذ مقلبًا في الممثلة اللبنانية نور .



وتقوم "نور" بدور حبيبة "رحيم" الذي يجسد دوره شقيقه ياسر جلال ، وهو ما دعا "رامز" لتقديم اعتذار ساخر لشقيقه عن إيذاء حبيبته المزعومة .



وكتب رامز تغريدة ساخرة ، قال فيها : "معلش يا رحيم يا خويا".



