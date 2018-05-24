متوسط سعر صرف العملات بالبنوك

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الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 مايو.

وسجل الدولار الأمريكى ?17.8619  جنيه للشراء، و17.9611 جنيه للبيع حسب أسعار البنك المركزى وبلغ سعر اليورو ?20.9360 جنيه للشراء وللبيع21.0594 جنيه، والجنيه الاسترلينى23.8564 جنيه للشراء و23.9942 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني 16.2588 جنيه للشراء، 16.3520 جنيه للبيع والفرنك السويسري 18.0278 جنيه للشراء، و18.1352جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.7962       جنيه للشراء، و2.8125 جنيه للبيع.

أما العملات العربية فسجل الريال سعودي 4.7628       جنيه للشراء و4.7894 جنيه للبيع، والدينار الكويتى? 59.0926 جنيه للشراء، وللبيع 59.4423 جنيه، والدرهم الإماراتى? 4.8624       للشراء، و4.8903 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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