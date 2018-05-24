» بالفيديو.. موقف محرج لمندوبة الولايات المتحدة

24 مايو 2018 - 10:25 ص

تعرضت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الأربعاء، لموقف محرج أثناء وجودها في جامعة هيوستن الأمريكية.

المندوبة الأمريكية وأحد مؤيدي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، قوبلت زيارتها برفض كبير من قبل طلاب الجامعة الذين احتشدوا رفضاً للزيارة وحاملين أعلام فلسطين.

وأثناء إلقاء هيلي كلمتها في المحاضرة، قاطعها الحضور احتجاجاً على مساندتها لجرائم الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وردد الطلاب عبارات استهجان أثناء الكلمة التي ألقتها هيلي، التي تعتبر أحد أكبر المدافعين عن إسرائيل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي هذا الصدد قام أحد الطلاب مخاطبًا هيلي قائلا لها "يدا نيكي هيلي ملطختان بالدماء، وما زلتِ مستمرة في المشاركة بهذه المجازر، فأنتِ شريكة للإرهابيين والمحتلين (في إشارة للإسرائيليين)".

وعقب ذلك قام عدد من الطلاب ورددوا هتافات مناهضة لهيلي، اتهموها فيها بالضلوع في المجازر الإسرائيلية.

وفيما بعد نشر الطلاب بيانا على حسابهم بموقع "فيسبوك" انتقدوا فيه "التغاضي عن الظلم الذي يجري في العالم، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من تفرقة عنصرية".

وذكر البيان أن "هيلي نذرت نفسها لإسكات الأصوات المناهضة لإسرائيل"، متهمين إياها بـ"عرقلة إجراء تحقيقات حول المجزرة الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة".

شاهد الفيديو..

