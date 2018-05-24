أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

24 مايو 2018 - 10:40 ص

كشف الناشط السياسي أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 ابريل عن صور مختلفة من "الدواعش" وصفها علي حسب التسلسل الزمنى لما قبل الثورات مرورا بـ25 يناير إلى يومنا.

وقال أحمد ماهر في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دواعش بصور مختلفة: "مش هتضامن مع فلان علشان مسيحي، لا مش هتعاطف مع إسلاميين، أنا مش هاتكلم عنه علشان بيقولوا عليه خاين وعميل".

وأضاف مؤسس 6 أبريل: "احسن دا ملحد عدو لديني، لا دا مختلف فكريا، لا دا من عاصري الليمون ويستاهل الحبس، أحسن انه اتحبس دا انقلابي ونزل 30 يونيو.، لا دا مابحبوش، لا دا شتمني زمان.

يأتي هذا عقب الهجوم الذي شنه إسلاميون علي المدون وائل عباس الذي ألقي القبض عليه فجر أمس الأربعاء ، بسبب شماتة عباس في الإخوان ومؤيديهم عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.