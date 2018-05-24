حركة تنقلات محدودة فى الداخلية

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تنقلات محدودة

حركة التنقلات بالداخلية

أجرت وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار، حركة تنقلات محدودة، شملت نقل بعض ضباط البحث والنظام، بأقسام مديرية أمن القاهرة، وجاءت حركة التنقلات كالتالي:

المقدم خالد سيف من رئيس مباحث قصر النيل إلى رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر.

المقدم وائل غانم من قسم أول مدينة نصر إلى رعاية الأحداث

المقدم أحمد قدري من رئيس مباحث الموسكي إلى قصر النيل.

الرائد عمرو السعيد من معاون الدرب الأحمر رئيسًا للموسكي.

كما تم نقل النقيب حسام فؤاد من مدينة نصر لمكتب السيارات.


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