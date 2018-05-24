إعلان نتائج انتخابات لجنة القوى العاملة ببنى سويف

24 مايو 2018 - 11:31 ص

أسفرت نتائج إنتخابات اللجنة النقابيه للعاملين بمديرية القوى العاملة ببني سويف عن فوز 10 أعضاء بعضوية مجلس الإدارة وهم محمود باسل محمد بعدد 199صوتا وخلف حجازي عبدالحليم 116 صوتا، وشرين سيد محمود 111، وسلوى شحاتة حسين 104، وماجدة عبدالحي عبدالرحيم 104، ومصطفى إمام محمد 102، ويونس شحاتة يونس 101، وقطب عبدالعزيز إبراهيم 95، وأم الخير شعبان خضر 89، وهاني محمد سيد 72 صوتا.



وكانت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة اجريت برئاسة عرفان الشافعي و شهدت إقبالا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ويبلغ عدد هم 181 عضوا بمقر المبنى الإداري للمديرية لأعضاء مجلس الإدارة للنقابة.



وكانت مديرية القوى العاملة قد أعلنت عن قائمة المرشحين، وتضم القائمة 14 مرشح لإنتخابات اللجنة النقابية العمالية على أن تقام الانتخابات من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء.



وأوضح " الشافعي"،أن المرحلة الأولى بالإنتخابات تضم 37 لجنة نقابية عماليه بها مشيرا إلى أن 30 لجنة منها حسمت بالتزكية على أن تجرى الانتخابات ل 7لجان فقط بها مشيرا إلى إجراء باقي انتخابات اللجان يوم الخميس الموافق ال 24 من الشهر الجاري.