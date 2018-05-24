بدء محاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد

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الأسلحة النارية

قيادات الاخوان

احداث الارشاد

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث الإرشاد"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال مرافعات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق  النار.


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