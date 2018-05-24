اجتماع طارئ لـ"الأهلي"

24 مايو 2018 - 01:18 م

دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ، الليلة.

ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع في مقر النادي بالجزيرة، ويتحفظ مسئولو الأهلي عن ذكر السبب الذي دعا الخطيب لعقد هذا الاجتماع الطارئ، علمًا بأن المجلس انعقد، مساء الاثنين الماضي، بشكل عادي.

ويتوقع متابعون أن يكون الاجتماع لمناقشة موقف المجلس من ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفى للنادي.

وأثار آل الشيخ، جدلاً واسعًا بعد تصريحه، أمس، بأنه فضّل تدريب الأرجنتيني رامون دياز لاتحاد جدة السعودي عن الأهلي.



