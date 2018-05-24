» تحرير 30 محضر غش في تجارة بنها

علي إسماعيل
قامت إدارة كلية التجارة بجامعة بنها بتحرير 300 محضر غش للطلاب الذين قاموا بعمليات الغش داخل لجان الامتحانات على مدى 21 يوم هى فترة الامتحانات بالكلية التى تنتهى اليوم والتى كانت قد بدات يوم 3 مايو الجارى.
وقال الدكتور عيد حميدة، عميد الكلية، إن حالات الغش تعد قليلة للغاية إذا علمنا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحاناتهم فى مختلف المراحل الدراسية بالكلية وهم 18 الف و594 طالب وطالبة.
وأرجع عميد التجارة قلة حالات الغش إلى الانضباط الذى شهدته لجان الامتحانات والرقابة الجادة داخل اللجان والتطبيق الكامل للقانون والتزام الطلاب به.وقال إن تراجع حالات الغش هذا العام يؤكد زيادة وعى الطلاب وحرصهم على اداء الامتحانات التزاما بالقانون وبعيدا عن التوتر الذى ينجم عن محاولات الاخلال بالقانون.
وأكد العميد على أن الامتحانات التى بدات 3 مايو الجارى واستمرت طوال الأيام الماضية قد شهدت التزاما كبيرا من قبل الطلاب للقواعد المقررة لأداء الامتحان كما شهدت انضباطا من قبل الملاحظين والمراقبين الذين عملوا فى 370 لجنة طوال أيام الامتحانات.
وكان الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة قد شدد على أهمية التدقيق فى هوية الطلاب داخل لجان الإمتحان وازالة اى محاولات للغش من قبلهم واستلام أوراق الاجابة فورا الانتهاء من مواعيد اللجان وبدء عمل الكنترولات فور تسلم كراسات الإجابة حتى تتمكن كليات الجامعة من تصحيحها واعلان النتائج وفقا المواعيد التى اقرها مجلس الجامعة.
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