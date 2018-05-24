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حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو "فودو" بالقليوبية

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قرر رئيس نيابة القناطر الخيرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته كيلو من مخدر الفودو وكمية من الهيروين.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد فتحي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، تفيد قيام المدعو "إسلام.ع" 25 سنة، عاطل، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

جري إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وبإستهدافه بمعرفة النقيب يوسف عمران معاون مباحث المركز، جري ضبطه بأكمنة أعدت لذلك وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن حوالي 1 كيلو جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 30 جرام ومبلغ مالى 240 جنيه وهاتف محمول بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة اصدرت قرارها السابق.


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