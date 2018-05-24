» «كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم

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"كوبر" يعلن قائمة المنتخب الوطنى

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كوبر

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن موعد إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركية في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال "كوبر"، خلال مؤتمر صحفي، إنه "يوم 4 يونيو القادم موعد الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم".

وأكد "كوبر" أنه يتحدث دائما في أمور تجديد عقده مع مسئولى اتحاد الكرة، متمنيا انتهاءها بالتوفيق والتجديد، مضيفًا "بنتكلم في أمور التجديد مع اتحاد الكرة وكان فيه اجتماعات مستمرة وأتمنى انتهاءها بالتوفيق والتجديد".

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي مباراة ودية دولية تجمع منتخبي مصر والكويت في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو.

ودخل المنتخب في معسكر مفتوح لمدة يومين في استاد القاهرة قبل التوجه إلى الكويت، وسيغيب الدولي محمد صلاح عن المباراة بسبب مشاركته مع فريقه ليفربول، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.


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