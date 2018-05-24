مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الألعاب النارية بقليوب

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من المواطنين بسبب الالعاب النارية ما ادي الي اصابة صاحب مخبز بناحية بلقس – دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوثها بين كل من :-

طرف أول "منصور. س. م" 35 سنة - سائق ومقيم بلقس – دائرة المركز، و"عبدالخالق. م. ع" 45 سنة - سائق ومقيم ذات الناحية.

وطرف ثان "إسلام. س. س" 32 سنة - صاحب مخبز ومقيم ذات الناحية، مصاب بكدمات بالوجة والذراعين، وشقيقه "هيثم. س" 24 سنة - صاحب مخبز ومقيم ذات الناحية ( هارب ).

وذلك حال سير الطرف الثانى بسيارة مستأجرة من معرض "ايمي كار" لتأجير السيارات بمنطقة بهتيم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة لمدة شهر بمعرفة الثالث ملك المدعو "محمد. ع. ا" 25 سنة - صاحب المعرض ومقيم ذات الناحية ) وإلقائهما الألعاب النارية "صواريخ " أمام منزل الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بإشهار سلاح نارى بندقية خرطوش وإطلاقهما الاعيرة النارية في الهواء.

تمكن ضباط وحده مباحث المركز بمساعدة الاهالى، من ضبط الثالث وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 26603-14 وعدد ( 3 ) طلقات من ذات العيار.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي سلاح نارى بندقية ألية عيار 7.62X 39 تحمل رقم 4896 بخزينتها عدد ( 15 ) طلقة من ذات العيا، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح النارى المضبوط وشقيقة الهارب بقصد الدفاع.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2784 ادارى مركز قليوب لسنة 2018م.