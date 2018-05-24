» للمرة الثالثة.. «الحريري» في طريقه لتولي رئاسة وزراء لبنان

24 مايو 2018 - 04:10 م

قال تلفزيون "الجديد" إن أكثر من نصف النواب اللبنانيين رشحوا السياسي السني سعد الحريري لرئاسة الحكومة خلال مشاورات يوم الخميس مع الرئيس ميشال عون مما يؤكد أنه بصدد أن يُكلف بتولي المنصب للمرة الثالثة.

ويجب أن يكلف عون المرشح الذي يحصل على تأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب وعددهم 128. وكان من المتوقع على نطاق واسع تكليف الحريري بالمنصب باعتباره أبرز سياسي سني في لبنان.

ومنصب رئيس الوزراء في لبنان مخصص للسنة في نظام اقتسام السلطة المسمى بالمحاصصة الطائفية ويعتبر الحريري المدعوم من الغرب أوفر المرشحين حظا رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث نوابه في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو.