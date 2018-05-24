مرتضى يهدد وزير الشباب والرياضة بتسجيلات صوتية

24 مايو 2018 - 04:27 م

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالكشف عن تسجيلات صوتية له بشأن تورطه مع رئيس النادي السابق ممدوح عباس في قضايا فسد.

وشن رئيس الزمالك هجوما حادا على وزير الشباب والرياضة، قائلًا "الأخ اللي اسمه خالد عبد العزيز لم يراعي مصلحة الزمالك ومتواطئ مع ممدوح عباس وهاني العتال ضد مؤسسة كبيرة وعملاقة".

وتابع: "انتظر التسجيلات يا خالد اللي تثبت تورطك ومش هسمع صوتك تاني بعد الإعلان عن هذه التسجيلات".