فريق إيطالي يسعى لضم «تريزيجيه»

24 مايو 2018 - 06:10 م

قال موقع "فورزا روما" الإيطالى، إن نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا البتركي، محمود تريزيجيه، دخل دائرة اهتمامات نادى روما الإيطالى بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها الموسم الحالى.

وذكر الموقع أن رامون رودريجيز "مونشى"، المدير الرياضى لنادى روما، وضع محمود تريزيجيه ضمن قائمة اللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف أن اللاعب المصرى الذى سجل 16 هدفاً مع قاسم باشا فى مختلف المسابقات التركية محط اهتمام نادى فيورنتينا الإيطالى أيضاً، بعدما نال إعجاب ستيفانو بيولى المدير الفنى للفريق.

فى حين قال موقع "جيالوروسى"، إن نادى روما، الفريق الذي احترف ضمن صفوفه نجم ليفربول الحالى محمد صلاح، يسعى للتعاقد مع محمود تريزيجيه الذى يجيد اللعب فى مركز "صانع الألعاب"، مشيرة إلى أن اللاعب المصرى يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها القتال داخل أرض الملعب وتنفيذ المهام المكلف بها بدقة.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع قاسم باشا الموسم الحالى، أبرزها جالطة سراى التركى، وإيفرتون وبورنموث وبيرنلى وليستر سيتى وواتفورد فى إنجلترا، وفيورنتينا الإيطالى، وإن كان أقربهم واتفورد.