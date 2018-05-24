حبس وائل عباس 15 يومًا

24 مايو 2018 - 07:54 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المدون وائل عباس، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات معه في اتهامات تتعلق بالاشتراك مع جماعة أنشأت خلافًا لأحكام القانون وتعطيل الأحكام والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وألقت قوات الأمن القبض على المدون و الناشط السياسي، وائل عباس، فجر أمس الأربعاء وذلك أثناء تواجده فى منزله.

وفي عام 2004 أطلق «عباس»، مدونة تحمل اسم «الوعي المصري»، وحملت تدويناته انتقادات للحكومة، وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية مثل CNN وهيئة الإذاعة البريطانية لكونه من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الشرق الأوسط.