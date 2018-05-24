«الإفتاء»: فوائد البنوك حلال

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البنوك

الفوائد

الإفتاء

خالد عمران

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عوائد البنوك حلال وليس بها شئ ويمكن أخذها والأكل بها أو إدخارها أو حج بيت الله الحرام.

جاء ذلك ردًا على متصل يُدعى مصطفى، بأنه كان يملك قطعة أرض بالإشتراك مع أبناءه وقام ببيعها، ووضع أموالها في البنك خوفًا على الأموال من سرقتهان فما حكم الفائدة على هذه الأموال.

وأجاب أمين دار الإفتاء، خلال حواره ببرنامج "في حب الرسول" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن عوائد البنوك حلال بلال وليس بها شئ.

وتابع،:"أنه يمكن للسائل أن يأخذ الفائدة ويأكل بها أو يدخرها أو يحج بها".


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