» لحظة تحرير مسؤول أمني عراقي من خاطفيه في تركيا

24 مايو 2018 - 09:35 م

بثت الشرطة التركية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا، لعملية تحرير المسؤول العراقي البارز نعيم الكعود، من محافظة الأنبار، من خاطفيه، داخل فندق في تركيا.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"يوتيوب"، تسجيلا مصورا، يظهر انتشار قوات من الأمن والشرطة التركية في الفندق، بمدينة طربازون، شمال شرقي تركيا، واعتقال الخاطفين.

ويظهر "الكعود" وهو رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار (التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا)، مكبل اليدين والقدمين، في غرفة داخل شقة بالفندق، بعد يوم من تناقل صفحات التواصل الاجتماعي ومنها "فيسبوك" لصورته بنفس الملابس "تيشيرت دخلي أبيض، وسروال أزرق"، وإعلان ذويه عن اختفائه.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن وميض الكعود، ابن عم المختطف نعيم الكعود قوله: إن "الجماعة، التي اختطفت الكعود، قد أطلقت سراحه وهو الآن بيد الشرطة التركية، وقد تم الاتصال بعائلته، التي تحدثت معه وتأكدت بأنه يتمتع بحالة صحية جيدة".

وأضاف أن "الشرطة التركية تجري حاليا التحقيقات لمعرفة الجهة، التي تقف وراء عملية الاختطاف والأسباب".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، بيانا أكدت فيه أنها تتابع مع السلطات التركية قضية اختطاف الكعود من الساعات الأولى لاختطافه، وأنها تتحفظ على التفاصيل حفاظا على حياته.



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