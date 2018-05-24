"ساويرس" يكشف سر تحويل ثروته إلى ذهب

24 مايو 2018 - 10:06 م

قال المهندس نجيب ساويرس، أن الذهب يظل الاستثمار الآمن، ولذلك فهو عمد على استثمار نصف ثروته به.

وخلال حوار له مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه يستثمر نصف ثروته التي تبلغ 5.7 ثروته بالذهب، مضيفا أنه "مع كل الأزمات سيظل الذهب الملاذ الآمن للتجارة".

وقال أن صناعة التعدين باتت مؤشرا على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه متفائل بارتفاع صناعة النحاس والذهب.

وأوضح أنه لا يوجد اكتشافات جديدة الذهب والنجاس خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ولذلك ستحدث ندرة فيهما، وهو ما سيتسبب في ارتفاع ثمنهما خصوصا النحاس.

وقال أن النحاس بات يدخل في العديد من الصناعات، ومنها السيارات والأثاث والعديد من الصناعات الأخرى.