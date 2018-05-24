  • الخميس 24 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:40 م
بحث متقدم
رسالة "جهاد الحداد".. تلميح بالمصالحة واعتراف بالهزيمة

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لمتحدث «الإخوان»

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

صلاح ورونالدو

«داعش» يهدد «صلاح» و«رونالدو»

ساويرس

"ساويرس" يكشف سر تحويل ثروته إلى ذهب

قصف غزة (أرشيفية)

هدنة في غزة باقتراح مصري - قطري

الرقابة الادارية

القبض على 21 مسئولًا بتهمة الفساد والرشوة

محمود تريزيجيه ومحمد صلاح

"أبوريدة": نحاول إقناع لاعبي المنتخب بالإفطار

جانب من المؤتمر الذي عرض أجزاء من الصواريخ الروسي وتسبب في إسقاط الطائرة

التحقيقات: روسيا وراء إسقاط الطائرة الماليزية

خالد عمران أمين الفتوى

«الإفتاء»: فوائد البنوك حلال

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحة في مسيرات العودة

"ساويرس" يكشف سر تحويل ثروته إلى ذهب

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس

المصريون

أخبار متعلقة
#

"ساويرس" يمازح "بن راشد" بشأن إعلان "شاروخان"

#

«ساويرس» يكشف.. لماذا جمد نصف ثروته في الذهب؟

#

ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

#

شاهد.. شقيقان يخترعان «بانيو طائر»

الذهب

ساويرس

تحويل

ثروته

قال المهندس نجيب ساويرس، أن الذهب يظل الاستثمار الآمن، ولذلك فهو عمد على استثمار نصف ثروته به.

وخلال حوار له مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه يستثمر نصف ثروته التي تبلغ 5.7 ثروته بالذهب، مضيفا أنه "مع كل الأزمات سيظل الذهب الملاذ الآمن للتجارة".

وقال أن صناعة التعدين باتت مؤشرا على الاقتصاد العالمي، موضحا أنه متفائل بارتفاع صناعة النحاس والذهب.

وأوضح أنه لا يوجد اكتشافات جديدة الذهب والنجاس خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ولذلك ستحدث ندرة فيهما، وهو ما سيتسبب في ارتفاع ثمنهما خصوصا النحاس.

وقال أن النحاس بات يدخل في العديد من الصناعات، ومنها السيارات والأثاث والعديد من الصناعات الأخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال «البدري» عن «السعيد» في «رامز تحت الصفر»
» صواريخ مجهولة تستهدف مطارًا عسكريًا في سوريا
» لحظة تحرير مسؤول أمني عراقي من خاطفيه في تركيا
» مجلس «الأهلي» يؤجل اجتماعه الطارئ
» البطولة العربية.. بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندري وتيليكوم
» حبس وائل عباس 15 يومًا
» تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للأهلي
» فريق إيطالي يسعى لضم «تريزيجيه»
» تفويض «إسماعيل» بصلاحيات رئيس الجمهورية في نزع الملكية
» «صلاح» عن منافسة «رونالدو»: أسعى لتتويج فريقي فقط
» نص رسالة «ترامب» التهديدية لـ«كيم جونج»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"