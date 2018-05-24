ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

24 مايو 2018 - 10:07 م

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية ارتفاعًا فى التعاملات المسائية، اليوم الخميس، مقارنة بأسعار الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع بالتعاملات المسائية مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، في تعاملات الصباح.

بينما ظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره في الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه الصباحي في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.



