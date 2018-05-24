» آل شيخ ممازحًا «السيسي»: أتمنى إصابة «صلاح»

24 مايو 2018 - 11:09 م

كشف تركي آل شيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موقف جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله لوزراء الرياضة العرب.

وقال «آل شيخ»، خلال استضافته ببرنامج «الخيمة»، إنه وزراء الرياضة العرب عرضوا على الرئيس المصري، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة تضم المنتخبات العربية، على أن يتم إقامتها في العراق أو سوريا، من أجل مساعدتها على فك الحصار.

ومازح «آل شيخ» عبد الفتاح السيسي خلال هذا الاجتماع، قائلًا: «نريد إقامة هذه البطولة قبل كأس العالم، فمن الوارد إصابة أي لاعب.. والتخلص من محمد صلاح قبل مواجهة السعودية بالمونديال».

يذكر أن السعودية تتواجد في المجموعة الأولى برفقة كل من، روسيا مستضيف البطولة وأوروجواي والمنتخب المصري.



