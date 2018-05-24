تحقيق الربح السريع من موقع eBay

24 مايو 2018 - 11:42 م

إن كنت ترغب فقط في الحصول على بعض المال السريع فهناك العديد من خيارات البحث عن عمل من المنزل عبر الإنترنت في العديد من المجالات مثل الترجمة والتسويق والتعليم وحتى الإدارة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقعeBay دائماً موجود. بالتأكيد أنه قد لا يكون دائماً، إلا إن قمت بتأسيس عمل تجاري على eBay ، ولكن في الوقت الذي تبحث فيه عن وظائف للعمل من المنزل، يمكنك أن تكسب المال من خلال بيع الأمور التي لا ترغب بها، والموجودة في منزلك ولم تعد بحاجة لها. على الأغلب أن لديك ملابس مستعملة أو ربما هدايا لم ترغب بها ولو تستعملها أو تهديها أو أمور قديمة مخزنة لديك. يمكنك عرضها للبيع على eBay .

يعمل eBay.comكموقع يمكنك بيع أشياء عن طريقه. يمكنك أن تبيع الحرف اليدوية ولكن يمكنك كذلك بيع البضائع الأقدم، مثل الكتب والأقراص المدمجة والملابس والكاميرات وكل شيء. الأمر بسيط، والكثير من الناس وجدوا النجاح هناك. يختلف هذا الموقع عن طرق تحقيق المال الأخرى التي تتطلب استثمارا أوليًا بمبلغ معين من أجل بدء تحقيق الربح، مثل مواقع التداول المختلفة ويتغلب أيضًا على بعض العقبات المتعلقة بالحلال والحرام والربا والتجارة الشرعية، وبالتالي فإن الأرباح المكتسبة لا يشوبها شائبة ولا التباس حول مدى شرعيتها.

قبل أن تدخل بشكل كامل، قم باختبار eBay من خلال بيع بعض الأمور. سوف يعطيك هذا الأمر شعوراً بكيفية عمل المنصة، والوقت لتقييم عروضك والبدء بتطوير نظام الإدراك والتغليف والشحن. ابدأ من خلال العثور على الأشياء في منزلك والتي لا ترغب بها وقم ببيعها. ضع صور ذات جودة عالية واكتب وصف مفصل. حدد سعر افتتاح للمزاد من أجل تشجيع المشترين. قرر إن كنت سوف تقم ضمانات وقدرة المشتري على إعادة المشتريات إن لم يكن راضياً عنها. كذلك، حدد سياسة الشحن، مثل كيفية الشحن ومن سوف يتحمل تكاليفها وكم سوف تكلف. يقدم eBay حاسبة للشحن للمساعدة في هذا الأمر. قم بتفقد عروض أخرى مشابهة للمنتج الذي تقدمه لمعرفة كيف يقوم البائعون بوضع إعلاناتهم.

خطوات أساسية لبدء نشاط تجاري على موقع eBay

1. قم بفتح حساب مجاني

2. قم بشراء أمرٍ ما.

الطريقة الأفضل لاختبار البيع مع eBay هي القيام بعملية كمشتري أولاً. ركز على الإعلانات التي تجذبك، مثل الصورة والعنوان والسعر.

تكون الكثير من هذه الإعلانات على شكل مزادات، حيث يكون عليك وضع عرضك من خلال الإشارة إلى السعر الذي أنت مستعد لدفعه. يمكنك تحديد حد أقصى للسعر، وسوف يقوم eBay بتقديم عرضك من خلال الزيادات عنك حتى تصل إلى الحد الأقصى الذي قمت بتحديده. بعض المبيعات تكون بأسعار ثابتة، حيث يمكن للمشتري "الشراء فوراً". لا تحتاج هذه المبيعات إل المزايدة ويمكن شراء البضاعة فوراً على عكس الحاجة للانتظار حتى انتهاء المزاد.

3. قم ببيع بعض الأشياء

4. عندما تقوم بالبيع، أرسل الفاتورة عن طريق واجهة eBay .

يقوم بعض المشترين بالدفع لك قبل الفاتورة.

إن لم يقوموا بذلك، يمكنك ارسال فاتورة PayPal من حساب eBay الخاص بك. عندما يتم الدفع، قم بتجهيز البضاعة واشحنها في أسرع وقتٍ ممكن.

5. قدم ملاحظاتك واطلب ملاحظات المشترين

الملاحظات أو التغذية الراجعة تعتبر أمر هام للنجاح على eBay . إن قام المشتري بالدفع بسرعة، اترك ملاحظات إيجابية من خلال نظام eBay للتغذية الراجعة. لا تنسى أن تطلب من المشترين أن يقدم ملاحظاته عندما يحصلون على المواد المباعة. تأكد من أن بضاعتك وصلت كما هي موصوفة وبسرعة لضمان الحصول على ملاحظات إيجابية من المشترين.

بعد أن تقوم بالقليل من عمليات البيع، عليك أن تكون قادراً على تقرير ما إن كنت سوف تقوم ببناء عمل تجاري كامل على eBay أم لا. إن كنت سوف تقوم بذلك، فإن الخطوات التالية تبين لك كيف يمكنك نقل أعمالك على eBay إلى المستوى التالي:

6. اختر مجالاً

في النهاية، سوف تنتهي الأمور التي تبيعها من المنزل، وسوف تحتاج إلى العثور على مصدر آخر للبضائع. هناك بضعة طرق للقيام بذلك.

بناء على الأمور التي بيعت بشكل جيد مما لديك في المنزل، يمكنك العثور على مصادر أخرى لهذه الأغراض. الأماكن التي يمكنك البحث فيها تشتمل ساحات البيع ومحلات التوفير. أو في بعض الأحيان، يقوم الناس ببيع الأشياء بالجملة، والتي يمكنك شرائها وبيعها بالتجزئة. الخيار الآخر هو العثور على المنتجات عن طريق البائعين المباشرين من المصانع أو البائعين بالجملة. هذه الشركات تقوم ببيع منتجاتها بأسعار أرخص بحيث يمكنك بيعها وتحقيق الربح. شركات البيع المباشر من المصانع تقوم بتولي أمور التغليف والشحن، وإضافة ملصقات مجانية لعملك الخاص على البضائع. بائعو الجملة يبيعون البضائع بالجملة بحيث يمكنك بيعها وشحنها.

7. افتح متجر على eBay .

إن كانت النتائج جيدة، ربما عليك أن تستفيد من خيار متجر eBay .