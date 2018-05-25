مطرانية المنيا تحيي الذكرى الأولى لضحايا «أتوبيس الدير»

25 مايو 2018 - 12:10 ص

تقام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل مطرانية مغاغة والعدوة 4 قداسات بدير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة بالمنيا، تشارك فيها 4 مطرانيات هي: ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، وبني مزار والبهنسا، والمنيا وأبو قرقاص، والعدوة ومغاغة لأحياء السنوية الأولي لمقتل 28 قبطيًا في 26 من شهر مايو الماضي.

وقد أنهت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين قداسات إحياء الذكري الأولي، وخصصت مطرانية مغاغة أماكن للضيافة واستقبال الزوار.

وأعلن دير الأنبا صموئيل، إقامة قداس ذكرى السنوية يترأسه الأنبا باسليوس، بكنيسة الدير حيث يرقد ثماني ضحايا داخل مقبرة جماعية بالدير، وذلك السبت المقبل.

ويترأس الأنبا اثناسيوس أسقف بني مزار القداس الإلهي لسنوية 8 ضحايا وذلك بكنيسة مار مرقس بالمطرانية يوم الأحد المقبل، وذلك لإعطاء فرصة حضور الجميع فى قداسات السنوية بالابراشيات الأخرى.

ويترأس الأنبا أغاثون قداس الذكري الأولي في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجرنوس، مسقط رأس أكبر عدد من الضحايا السبع، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وكانت مدينة العدوة قد تعرضت لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية أسفر عن مقتل 29 قبطيا وإصابة العشرات أثناء استقلالهم لأتوبيس زيارة للدير صباح الجمعة الموافق 27 من مايو من العام الماضى.