وكيل الأزهر الشريف : التاريخ لن يرحم حكام العرب والمسلمين

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الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
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شن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ،  على السفير الأمريكي لدى إسرائيل عقب ، صورة ظهر فيها السفير  وأمامه لوحة ضمت بناء للهيكل اليهودي مكان قبة الصخرة

وقال شومان في بيان له أطلعت "المصريون" على نسخة منه :"مسلسل البلطجة الأمريكية،استعراض المسمى بالسفير الأمريكي الغاصب لأرض العرب صورة الأقصى بلا القدس الذي حل محله الهيكل المزعوم ،استمرار لأعمال البلطجة والغطرسة الأمريكية ، وهي أحلام يقظة سيكتشف هو ومن خلفه أنها وهم صوره خيال مريض ".

وأضاف :" وهو استمرار لأعمال التصعيد التي قد تجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ، لقد باتت التصرفات الهمجية للقيادة الأمريكية أكبر مهدد للسلم العالمي ،ولست أدري إلى متى ستستمر حالة الانهزام والتشرذم العربي والإسلامي الذي يطمع كل يوم هؤلاء بممارسة البلطجة السياسية؟". 

وشدد شومان ان التاريخ لن يرحم الحكام العرب والمسلمين :"على قادة الأمتين العربية والإسلامية التنبه بأن التاريخ لن يغفر لهم ،وأن الأجيال لن تترحم عليهم على أفضل تقدير ما لم يبذلوا ما في وسعهم لحماية المقدسات".

وأختتم :"وليعلم الأمريكان والصهاينة بأن أرض العرب لن تكون لغيرهم ،وأن مستوطنتهم بالقدس مع بقية المستوطنات الصهيونية إلى زوال وإن طال الزمان".


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