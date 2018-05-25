» أعين المنظومة الأمنية بإسرائيل تتوجه صوب مصر

25 مايو 2018 - 12:40 ص

قال موقع "واللاه" الإخباري العبري، إن "أعين منظومة الأمن الإسرائيلية شاخصة في اتجاه مصر التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوم بدور الوساطة مع الفلسطينيين".

وأضاف: "مصر هي الأساس واللاعب الرئيسي رغم التصريحات التي أدلى بها القائد الحمساوي يحيى السنوار مؤخرًا، وتحدث من خلالها عن تأثير إيران على الذراع العسكري للحركة، أي كتائب عز الدين القسام".

وتابع: "مصر عملت دائمًا بموجب مصالحها الوطنية والقومية الواضحة، فيما يتعلق بقطاع غزة، وحماس من جانبها استجابت وتوافقت مع هذه السياسات، ومن بين الأمثلة على ذلك، القرار الذي اتخذته لقاهرة بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع العام الماضي 2017، لإدخال مواد البناء، في الوقت الذي فرضت فيه إسرائيل عقوبات على غزة، بعد اكتشاف أنفاق حفرها الفلسطينيون لشن هجمات على إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن "القاهرة سمحت في الشهور الأخيرة للشارع الفلسطيني بغزة بالتعبير عن غضبه ضد إسرائيل، إلا أن المصريين أنقذوا الأوضاع من التدهور والخروج عن السيطرة، ما كان سيؤثر بالضرر الشديد على المنطقة بأكملها، وفي المقابل جرت مناقشات سياسية بين القاهرة وحماس حول مجموعة متنوعة من القضايا والملفات، بما في ذلك إنشاء آلية لنقل التبرعات من العالم العربي، وفتح معبر رفح لبقية رمضان، وغيرها من الأمور".

وذكر أنه "من ناحية أخرى، هناك قلق إسرائيلي من المفاجآت التي يعدها الفلسطينيون لتل أبيب في ذكرى النكسة التي توافق 5يونيو المقبل، وتوقع حدوث مظاهرات حاشدة وهجمات".

وأشار إلى أنه "في ذكرى النكسة، سوف يستعد الجيش الإسرائيلي لكل سيناريوهات الاضطرابات وأعمال الشغب التي تهدد إسرائيل".