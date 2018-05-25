إضراب سائقي الشاحنات يصيب الحياة اليومية بالشلل

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بدأ سائقو الشاحنات في البرازيل إضرابا عن العمل أدى إلى حدوث نقص حاد في الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وأدى إلى توقف حركة المرور على الطرق في أغلب ولايات البرازيل تقريبا، مع اصطفاف طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات الوقود.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سلطات مطار برازيليا تسمح بهبوط الطائرات التي تحمل كميات من الوقود تكفي للإقلاع من جديد.
وصرح متحدث باسم هيئة الطيران المدني البرازيلية بأنها تراقب الأوضاع عن كثب تمهيدا لإلغاء بعض الرحلات الجوية نتيجة لنقص الوقود بسبب الإضراب.
على صعيد متصل، تقدم المجلس الأدنى بالبرلمان البرازيلي (الكونجرس) بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على الوقود، غير أنه يتعين أيضا موافقة مجلس الشيوخ على مشروع  القانون بعد إقراره من المجلس الأدنى.
كان سائقو الشاحنات قد رفضوا في وقت سابق من اليوم اقتراحا من شركة البترول البرازيلية المملوكة للدولة بخفض سعر الوقود بنسبة 10% لمدة 15 يوما من أجل إتاحة الفرصة للحكومة خلال تلك الفترة للتفاوض على إنهاء الإضراب.

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