» تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها

25 مايو 2018 - 02:05 ص

أكدت كوريا الشمالية، الخميس، أنها لا تزال منفتحة في الحوار مع الولايات المتحدة، معتبرة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإلغاء القمة مع زعيم (بيونج يانج) كيم جونج أون «يخالف تطلعات المجتمع الدولي».



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية القول إن بيونج يانج على استعداد لحل القضايا العالقة مع واشنطن في أي وقت وفي أي شكل .



وكان ترامب قد ألغى اجتماعا كان مقررا عقده مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو المقبل، مبررا ذلك بـ«العداء السافر في بيان صدر مؤخرا عن بيونج يانج».

