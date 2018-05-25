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تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها

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زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

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أكدت كوريا الشمالية، الخميس، أنها لا تزال منفتحة في الحوار مع الولايات المتحدة، معتبرة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بإلغاء القمة مع زعيم (بيونج يانج) كيم جونج أون «يخالف تطلعات المجتمع الدولي».
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية القول إن بيونج يانج على استعداد لحل القضايا العالقة مع واشنطن في أي وقت وفي أي شكل .
وكان ترامب قد ألغى اجتماعا كان مقررا عقده مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو المقبل، مبررا ذلك بـ«العداء السافر في بيان صدر مؤخرا عن بيونج يانج».
وقال ترامب إنه تشاور مع القادة العسكريين في بلاده بعدما ألغى اجتماع القمة مع «كيم جونج أون».

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