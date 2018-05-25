ماذا قال بوتين عن إلغاء القمة بين ترامب وزعيم كوريا ؟

25 مايو 2018 - 02:07 ص

عبّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن «الأسف» لإلغاء القمة التي طال انتظارها بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، مبديا «أمله» في أن تعقد هذه القمة لاحقاً.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في ستريلنا بضاحية سانت بطرسبورغ إن «روسيا تبدي أسفها (...) كنا نتوقع ان تكون هذه بداية لنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية».



وأضاف «نأمل استئناف الحوار وأن تعقد القمة»، لافتا إلى انه إذا لم تعقد قمة بين ترامب وكيم «فمن غير المرجّح إحراز تقدم حقيقي (...) في عملية نزع الاسلحة النووية».



وأكد الرئيس الروسي ايضا ان «كيم جونغ-أون فعل كل ما وعد بفعله» حتى تعقد القمة بينه وبين ترامب.



من جهته، قال ماكرون انه يأمل في «استمرار عملية منع الانتشار» النووي.

