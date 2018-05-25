» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا

25 مايو 2018 - 02:48 ص

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بنغازيي الليبية شرقي البلاد، بالقرب من فعاليات معرض صنع في سوريا الذي أفتتح الأربعاء الماضي في بنغازي.

وأكدت الغرفة الأمنية المركزية الكبرى بمدينة بنغازي في أتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" أن "انفجار بواسطة سيارة مفخخة وقع في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي الليبية"، مؤكدة على "سقوط 6 قتلى من بينهم طفلة وأكثر من 20 جريح".



وأضافت الغرفة أن "سيارات الإسعاف موجودة بعين المكان لإسعاف الجرحى، والأجهزة الأمنية تطوق المكان وتبعد الموطنيين عن مكان التفجير".









