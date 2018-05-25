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والدة الطفلة ضحية "الحسد" تروي تفاصيل وفاتها

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ضحية الحسد
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المصريون ـ متابعات

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أب يعذب ابنته حتى الموت

قالت السيدة أسماء والدة الطفلة كارما ، إنها نشرت صورة ابنتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، مضيفة: “مش مقتنعة إن بنتى ماتت بالحسد، وأنا مش مخبياها من يوم ما اتولدت، وأنا محصناها قبل ما أطلع، وبقرأ عليها المعوذتين، وماتت”.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم”، مع الإعلامى وائل الإبراشى، :”تعبت من كتر الكلام فى الموضوع ده، بيجيلي أكتر من ألفين رسالة فى اليوم”، مشيرة إلى أن الحسد مذكور، ولكنها لم تخف على ابنتها، ورضيت بقضاء الله.
وتابعت باكية: “أنا تعبت، يا ريت الناس تخف شوية، أنا مش أول ولا آخر واحدة بنتها ماتت، كل ما افتح اليوتيوب ألاقيها قدامي، كفاية”.
كان قد حدث جدل في مواقع التواصل الاجتماعى حول تسبب الحسد في مقتل “الطفلة كارما”، بعدما نشرت والدتها صورتها على موقع فيس بوك، فتوفيت بعدها بفترة قصيرة، الأمر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرجعون السبب في وفاتها إلى “الحسد”.

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