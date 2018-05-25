تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على ما تردد حول منع عرض حلقتها مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مشيرة إلى أنها لاتمتلك حق التدخل في عرض الحلقات او منعها.
وقالت "وهبة" فى تصريحات صحفية، إنها مذيعة فى المحطة الفضائية، ولا تمتلك حق التدخل فى عرض الحلقات أو المونتاج، وكل ما تمتلكه هو قبول أو رفض محاورة الضيف.
في الوقت ذاته اشارت "وهبه" الى أنه لم يترامى إلى سمعها أنه تم إلغاء الحلقة، رغم الشائعات المتداولة، معقبة: "لن أكون سعيدة بذلك.. وأشك أن يفعل طارق نور مالك القناة حاجة زى كدا، فهو من أكثر الأشخاص المحترفين الذين تعملت معهم، وأشك فى إلغائه للحلقة".
يأتى تعليق "وهبه" عقب تغريدة نشرتها الإعلامية ريهام سعيد، عبر "تويتر"، كتبت فيها: "بسمة وهبة شخصية طيبة جدًا وجدعة حاربت معايا عشان الحلقة تتذاع كاملة لكن حكم القوي.. شكرًا على وقفتك جنبي.. كسرتي قاعدة إن عدوك ابن كارك".