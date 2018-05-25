انتشال جثة سيدة من ماسورة مياه بالمنوفية

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الحوادث

انتشال جثث

المنوفية

اخبار الحوادث

ماسورة مياه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثة سيدة مجهولة من ماسورة مياه بترعة مارة بكفر طلبوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بسقوط إحدى السيدات بماسورة مياه بترعة مارة بكفر طبلوها دائرة المركز ووفاتها.

 وعلى الفور، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة من ماسورة المياه المذكورة وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من العمر ترتدى جلباب أبيض اللون وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها وليس معها أية متعلقات تثبت شخصيتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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