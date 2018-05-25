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سفير بريطانيا يعلم مواطنيه نطق اسم "صلاح"

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وكالات

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توجه السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، إلى مواطنيه خاصة المشجعين منهم لفريق "ليفربول" بكرة القدم، خلال فيديو في موقع السفارة، يعلمهم فيه كيف يلفظون اسم النجم المصري للفريق، محمد صلاح، بطريقة سليمة، طالباً عدم لفظه "مو ساليه" بل مو صلاح، كما يلفظه العرب تماماً.

ظهر في الفيديو مع السفير، عاملون مصريون بالسفارة، ونطقوا أيضاً اسم النجم الكروي، في خطوة من البعثة الدبلوماسية البريطانية لشد الهمم وتشجيع "ليفربول" المقرر أن يلعب هذا السبت مباراة حاسمة في مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، ضد نظيره "ريال مدريد" الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

السفير كاسن، كتب أيضاً "تغريدة" في حسابه التويتري، أخبر فيها مواطنيه أن السفارة أصدرت بياناً عاجلاً عن اللاعب، هو نطق الاسم بشكل صحيح، بحسب ما نرى أيضاً في فيديو مرفق، تعرضه "العربية.نت" الآن مترجماً، ومدته 60 ثانية تقريباً، وهو في "يوتيوب" أيضاً، إلا أن صداه لم يصل بعد إلى الإعلام البريطاني، وقد يتلقفوه في أي لحظة، لأن مباراة السبت خاطفة للأضواء في بريطانيا على كل صعيد.

شاهد الفيديو.. 

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