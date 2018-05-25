ألمانيا تطلق قمرين صناعيين لقياس جاذبية الأرض

25 مايو 2018 - 10:12 ص

أطلقت ألمانيا قمرين صناعيين على متن صاروخ من طراز فالكون 9 يوم الثلاثاء الماضى، من قاعدة فاندنبرغ الجوية الأمريكية بكاليفورنيا؛ بهدف قياس حقل جاذبية الأرض حتى يتسنى لهم الحصول على معدل ذوبان الأنهار الجليدية.

وقالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن مهمة هذه الأقمار تتمثل في الحصول على أرقام دقيقة حول ارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات التي طرأت على تيارات المحيطات، ومخزون المياه الجوفية الإقليمية بجانب الهدف الأساسي للمهمة هو إنشاء خرائط شهرية شاملة لحقل جاذبية كوكب الأرض ومن خلال هذه البيانات، يمكن إعادة تتبع كافة التغيرات المختلفة في نظام كوكب الأرض.

وقال راينهارد هوتل رئيس مركز الأبحاث الجغرافية الألماني لـ"فيلت" الألمانية، إنه بفضل التطور الكبير في الأدوات والبرمجيات سيتم الحصول على نتائج أكثر دقة، وستساعدنا تلك النتائج على فهم العمليات الديناميكية في نظام كوكب الأرض ووصفها بصورة أفضل".

وأوضحت الصحيفة أن القمر الصناعي "غريس فولو أون" سيستمر في تتبع التغييرات التي تطرأ على الأنهار الجليدية على كوكب الأرض، وبدقة عالية ، وتشير القياسات الأخيرة لقمر "غريس" إلى أن توزيع الكتلة على كوكب الأرض غير متساو، سواء في باطن الأرض أو على سطحها.



