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خطوة جديدة للزمالك للفوز بصفقة إبراهيم حسن

الرياضة

إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي
إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي

الدويني فولي

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رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"

اشتد الصراع بين الأهلي والزمالك، للفوز بصفقة انتقال اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش، حيث يستخدم كل فريق جميع الأوراق لنيل الصفقة في الموسم الجديد.

واطمأن مسئولو الزمالك من صحة توقيع اللاعب على عقوده مع القلعة البيضاء بعدما ظهرت مخاوف من عدم صحة التوقيع لقيام دى ماريا بالتوقيع على العقود القديمة "الخضراء" قبل إعلان اتحاد الكرة إصدار نسخة عقود جديدة "الحمراء" استعدادا للموسم الجديد .

واستفسر مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة حول صحة توقيع إبراهيم حسن على عقود قديمة ليتم التأكيد بأن التوقيع سليم ولا توجد أزمة ورغم ذلك طلبت بعض الأصوات داخل القلعة البيضاء توقيع اللاعب مرة أخرى على عقود جديدة لتجنب حدوث أى أزمات خاصة مع وجود صراع شرس مع النادى الأهلى لضمه .


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