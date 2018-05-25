"أحلام" تصالح "نوال" على الهواء

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احلام

نوال الكويتية

برنامج مجموعة انسان

على العليانى

صالحت المطربة الإماراتية أحلام رفيقتها فى نفس المجال المطربة نوال الكويتية، وذلك على الهواء مباشرة فى برنامج "مجموعة إنسان" الذى يتم عرضه  خلال شهر رمضان على شاشة قناة "إم بى سى وان" الفضائية.

وقدم الإعلامى على العليانى، مذيع البرنامج فقرة الصلح على الهواء مباشرة، بعد فقرات تحدثت فيها الفنانة الإماراتية عن حياتها الخاصة، وعن حلمها بأن تصبح داعية دينية، تحدثت عن خلافاتها مع نوال الكويتية، لكن الأبرز كان مداخلة نوال على الهواء والصلح مع أحلام.

وتبادلت الفنانتان عبارات الاعتذار، حيث قالت نوال لأحلام: أنت أكرم مني لأنك بادرت للاعتذار.

وكانت عدة خلافات نشبت بين الفنانتين، أحدها خلال عام 2016، حينما أعادت أحلام نشر فيديو لإعلامي كويتي يلمّح إلى نوال قائلاً "رايحة الحفلة بكامل سلامتها لا حركات قرعة".



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