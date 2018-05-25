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سيدة تعاقب خادمتها بسكب الماء المغلي على وجهها

قضايا وحوادث

صورة خادمة_ أرشيفية
صورة خادمة_ أرشيفية

وكالات

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تعذيب الاطفال

اهمال الاطفال

معاقبة خادمة

استئناف أبوظبي

لم تجد أم إماراتية عقابًا لخادمتها على إهمالها رعاية أطفالها، إلا تعذيبها على فعلتها؛ حيث قررت الأم لثلاثة أطفال الانتقام من الخادمة على طريقتها الخاصة بإحضار ماء مغلي لسكبه على وجهها، دون أن ترحم توسلاتها إليها لتركها.

ولجأت الخادمة لمحكمة استئناف أبو ظبي بعدما وجَّهت للأم التي كانت تكفلها اتهامات بممارسة التعذيب ضدها بالمخالفة للقانون، مما اضطر جهات التحقيق إلى طلب تقرير الطب الشرعي لبيان مدى صدق ادعاء الخادمة من عدمه.

وبين تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تعاني حروقًا موزعة على الطرف العلوي والسفلي من جسمها، جراء تعرُّضها لسكب ماء مغلي على جسدها بطريقة متعمدة.

ونفت الأم الاتهامات الموجَّهة إليها، كما نفت صفعها للخادمة أو ضربها، فيما تمسكت صاحبة الادعاء خلال جلسة نظر القضية بالاتهامات الموجهة لكفيلتها وشددت على أنها سكبت الماء الساخن على وجهها.

وأجلت محكمة استئناف أبوظبي، القضية لجلسة 27 من يونيو المقبل.


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