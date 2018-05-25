6 خطوات لتجنب العطش في نهار رمضان

25 مايو 2018 - 11:37 ص

يشعر الكثيرون بالعطش في نهار رمضان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، لذلك هناك بعض الخطوات التي من الممكن إذا تم اتباعها تقلل من نسبة الشعور بالعطش، ويكمن السر في تجنب العطش طوال فترة الصوم، هو تخزين كمية كافية من المرطبات داخل الجسم.

ولكي يتم ذلك عليك مراعاة النصائح التالية:

1- تجنبي الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، حيث أنها تزيد من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم، كذلك تجنبي المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة على وجبة السحور، فإنها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

2- تناولي كوبا من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور، عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي يُرشح تناولها في رمضان، حيث أنه يحتوي على ما لا يقل عن 91? من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق.

3- احرصي على الجلوس في أماكن باردة ومكيفّة حيث أنها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

4- قللي من كمية الحلويات التي تتناولينها، خاصة في فترة السحور، فبقدر الطاقة التي تمدها الحلويات للجسم، يُزيد تناولها بكميات مفرطة من الشعور بالعطش.

5- ننصحك بتناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام، كذلك الطماطم من الخضروات المرطبة للجسم بشكل رائع فينصح إضافتها لطبق السلطة ضمن قائمة إفطار رمضان أو تناول كوب من عصير الطماطم مع السحور.

6- لا مانع من تناول الخيار والتفاح والشمام والفواكه الأخرى الغنية بنسبة كبيرة من الماء، حيث أنها تحافظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة، كذلك تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعدك على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعلك أكثر نشاطاً وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في رمضان.



