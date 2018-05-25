"فرجاني": قيادات حكومية وراء تهريب الآثار لإيطاليا

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مدينة نابولى

أكد نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، أنه توجد قيادات حكومية متورطة فى عملية تهريب القطع الأثرية المصرية عبر الحاويات إلى مدينة نابولى الإيطالية، والتى كشفت عنها الشرطة الإيطالية الأربعاء الماضي.

وقال "فرجاني"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "بعد صمت طويل ومريب من الإعلام المصري الذي حاول عبثا تجاهل القضية التي لم تثر في مصر إلا بسبب الغضب الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء دفاع الخارجية المصرية عن جريمة تهريب عشرات آلاف القطع الثرية الفرعونية من الإسكندرية إلى إيطاليا تحت غطاء ’’دبلومسي’’ نعلم أنه لا يتاح إلا لقيادات تنفيذية النهابة وأن الشحنة تعود إلى شخص إيطالي وليس مصري يثير الاشمئزاز ".

وأضاف خبير الاقتصاد، مستكملاً: "هؤلاء الذين نهبوا الثروات المصرية لم يروا فى أمرهم أى عيب رغم أنهم أقسموا على حماية الوطن، والأهم أن تاريخهم في الكذب والخداع ونهب الشعب يرجح أن بعض قيادات وراء عملية نهب الآثار وتهريبها التي تكررت كثيرًا منذ عهد اللامبارك الأول ".


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