أديب: كلام "آل الشيخ" عن الأهلي صحيح

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الخطيب

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل ما قاله المستشار ترك آل شيخ عن علاقته بالنادي الأهلي قبل تقديم استقالة صحيح وأنا شاهد علي ذلك".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "كلام تركى آل الشيخ عن النادي الأهلي كله صح وأنا شاهد على جزء كبير منه".

وتابع: "الراجل أدى النادي كتير ومخدش غير النكران وعدم التقدير والمسالة بسيطة مادم مش عايزينة كده ربنا معاكوا واعتمدوا على نفسكوا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة أديب حيث قال يوسف الغضبان، " مفيش حد أعطا الاهلي حاجه هو من الاساس كان حد يعرف تركي ده قبل أن يقترا أسمه بالاهلي".

وأضاف آخر قائلًا، "بلاش تعادي جمهور الأهلي ياعمرو الله يكرمكك خليك في حالك واسكت أحسن إحنا صايمين ومش عاوزين نغلط في حد".


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